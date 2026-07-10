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Миронов: оклад работающего человека должен быть не ниже МРОТ

Миронов: оклад работающего человека должен быть не ниже МРОТ

Глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой закрепить в законе следующие положения: заработная плата сотрудника должна быть не меньше МРОТ и составлять как минимум 70% от его дохода.

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