Сумма штрафов иноагентам составила почти 26 миллионов рублей

За последние полтора года российские суды вынесли 620 решений о назначении штрафов иностранным агентам за несоблюдение обязательных требований на сумму 25,8 миллиона рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде РФ.
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