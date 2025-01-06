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Парламентская газета

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Сумма штрафов иноагентам составила почти 26 миллионов рублей

Сумма штрафов иноагентам составила почти 26 миллионов рублей

За последние полтора года российские суды вынесли 620 решений о назначении штрафов иностранным агентам за несоблюдение обязательных требований на сумму 25,8 миллиона рублей, пишет ТАСС со ссылкой на данные Судебного департамента при Верховном суде РФ.

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