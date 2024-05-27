Опять отставка: в Дагестане ушел с поста глава правительства Алексей Гасанов

МАХАЧКАЛА, 27 мая, ФедералПресс. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов принял отставку своего политического союзника Алексея Гасанова, который возглавлял администрацию главы и республиканское правительство.
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