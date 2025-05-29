Агент Шпинев: «Смородская — единственный президент «Локомотива», которого все работники клуба реально боялись»

— В «Локомотиве» вы застали президентство Смородской. — Через какое-то время после своего назначения (Шпинев сначала работал в селекции, а потом офицером по безопасности во второй команде – Спортс”) она закрыла «Локомотив-2», поэтому мы пересеклись совсем ненадолго.