Эксперт рассказал об ускоряющих износ авто привычках водителей

Существует ряд водительских привычек, которые ускоряют износ автомобиля. Руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг» Александр Корнев подробно рассказал о них «Известиям» 2 июня.
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