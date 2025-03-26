В Архангельской области сотрудники патрульно-постовой службы полиции экстренно эвакуировали жильцов многоквартирного дома во время пожара

Вечером 14 марта наряд патрульно-постовой службы ОМВД России по г. Северодвинску в составе сержанта полиции Виктора Каневского, младшего лейтенанта полиции Артема Дячкина и младшего сержанта полиции Ивана Кокорина находился на маршруте патрулирования.
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