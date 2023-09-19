Всё-таки молодцы американцы, что ни требование к России, то просто эталон дипломатии и образец культуры общения.
Запад потребовал от России прекратить разработку "Алабуги" способной обнулить всё НАТО.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Елкин
Раз они против, значит Россия идет правильным курсом! Нужно ускорить разработки этой программы!!!
Ответить
12 час.
а
анатолий
Интересно,а этих сволочей выявили,что данные передают,таких к стенке надо сразу ставить.
Ответить
11 час.
Ольга Коннова
Они не данные передают,а грамотно рекламируют возможности нашей обороны или противоположных действий с нашей стороны! Захаровой остаётся только выразить глубокую озабоченность их недовольством !!!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии