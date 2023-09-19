Театр абсурда

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Запад потребовал от России прекратить разработку "Алабуги" способной обнулить всё НАТО.

Запад потребовал от России прекратить разработку "Алабуги" способной обнулить всё НАТО.

  Всё-таки молодцы американцы, что ни требование к России, то просто эталон дипломатии и образец культуры общения.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Раз они против, значит Россия идет правильным курсом! Нужно ускорить разработки этой программы!!!
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12 час.
а
анатолий
Интересно,а этих сволочей выявили,что данные передают,таких к стенке надо сразу ставить.
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11 час.
Ольга Коннова
Они не данные передают,а грамотно рекламируют возможности нашей обороны или противоположных действий с нашей стороны! Захаровой остаётся только выразить глубокую озабоченность их недовольством !!!
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8 час.

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