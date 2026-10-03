Путин: удары по НПЗ стоили России около 1% ВВП Президент РФ Владимир Путин впервые публично оценил экономический ущерб от украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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