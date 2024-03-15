ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Никто из политиков коллективного запада. (Ko3а) не собирается слушать своих умных профессоров, типа Гэлбрейта из Техасского университета в Остине, которые убедительно на цифрах доказывают ошибочность и пагубность принимаемых санкционных решений для экономик их стран.