Сотрудники Управления поучаствовали в уроке для школьников и педагогов Ненецкого автономного округа в режиме видео-конференц-связи

14 мая 2021 года в общеобразовательных школах поселков Нельмин Нос, Усть-Кара и Тельвиске Ненецкого автономного округа проведен дистанционный классный час с сотрудниками полиции посредством видео-конференц-связи.
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