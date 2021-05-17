Сотрудники Управления поучаствовали в уроке для школьников и педагогов Ненецкого автономного округа в режиме видео-конференц-связи

14 мая 2021 года в общеобразовательных школах поселков Нельмин Нос, Усть-Кара и Тельвиске Ненецкого автономного округа проведен дистанционный классный час с сотрудниками полиции посредством видео-конференц-связи.

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