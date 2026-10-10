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Царьград

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В Краснодаре поймали подозреваемого в нападениях с ножом на девушек

В Краснодаре поймали подозреваемого в нападениях с ножом на девушек

В Краснодаре полиция совместно с казаками и местными жителями задержала мужчину, подозреваемого в серии ножевых нападений на девушек в станице Елизаветинской, после того как 3 октября одна из пострадавших обратилась с заявлением о ранении.

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