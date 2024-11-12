В Думу поступит законопроект об аннулировании иностранных прав при нарушении ПДД

Депутаты фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким 13 ноября внесут в Госдуму законопроект о признании недействительными в России международных и иностранных водительских прав при нарушении правил дорожного движения (ПДД).
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