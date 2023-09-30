Почти 100% выздоровевших. Эксперты рассказали о новых лекарствах от рака

В России создаются и уже выпускаются самые революционные лекарства для лечения рака. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем ТГ-канале, что в столице начали выпуск препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света.
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