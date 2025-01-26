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Вторая Мировая: день за днём. 19 ноября 1942 года. Пятьсот шестнадцатый день Великой Отечественной войны

Вторая Мировая: день за днём. 19 ноября 1942 года. Пятьсот шестнадцатый день Великой Отечественной войны

Привет всем! Я несколько лет занимаюсь изучением истории Второй Мировой войны и делюсь своими знаниями в соцсетях.

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