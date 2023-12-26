Громкие отставки свердловских силовиков в 2023 году

В 2023 году произошло сразу несколько важных перестановок в свердловских силовых структурах. Шеф ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков лишился соратника в екатеринбургской полиции, а региональным управлением СК целый год руководил неполновесный начальник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии