«Это проблема»: Москва оказалась в индийской ловушке при торговле нефтью

Будни мужчин. Все что нам интересно

Темпы дедолларизации России и Азии превышают допустимую скорость внедрения этого процесса. Порой экономические отношения партнеров не позволяют быстро «переварить» закономерные последствия ускоренного отхода от доллара к национальным валютам.