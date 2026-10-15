Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании 15 октября призвал сделать всё для того, чтобы тарифы ЖКХ были обоснованными.
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