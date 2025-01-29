В Поморье запустят кадровую программу для участников СВО

В регионе стартует подготовка к первому набору кандидатов на участие в новой программе «Защитники. Под крылом Архангела»Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что инициатива получила название «Защитники.
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