Певица Семенович заявила, что ее избранник находится в бракоразводном процессе

Певица Анна Семенович ответила в Instagram на новости о том, что встречается с женатым мужчиной. "На момент нашего знакомства с Денисом - это было чуть больше года назад - его с бывшей женой связывали чисто юридические отношения.
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