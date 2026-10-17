Вице-премьер России Александр Новак на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве заявил, что открытие Ормузского пролива может стабилизировать мировой рынок нефти в течение 1-1,5 лет благодаря поставкам из стран Персидского залива.
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