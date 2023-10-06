Братья наши меньшие, убытки большие

Покусанный лошадью багажник и поцарапанный коровами кузов – во сколько обходится ремонт после атак животных на припаркованные автоВ среднем на каждый день приходится по 124 страховых случая с автовладельцами, застраховавшими свой транспорт по каско, отмечают эксперты страховой компании «Согласие».