Korins.ru
НовостиГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Korins.ru

3 подписчика

Братья наши меньшие, убытки большие

Братья наши меньшие, убытки большие

Покусанный лошадью багажник и поцарапанный коровами кузов – во сколько обходится ремонт после атак животных на припаркованные автоВ среднем на каждый день приходится по 124 страховых случая с автовладельцами, застраховавшими свой транспорт по каско, отмечают эксперты страховой компании «Согласие».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх