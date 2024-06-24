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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Жительнице аварийного дома пересчитали плату за свет на 170 тысяч

«Энергокомфорт Карелия» неправильно выставлял счет за услугу, перерасчет пришлось выполнить за три года Жительница аварийного и подлежащего сносу дома №37-а по улице Коммунистов в Петрозаводске попросила жилищный надзор проверить начисления за электричество.

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