Жительнице аварийного дома пересчитали плату за свет на 170 тысяч

«Энергокомфорт Карелия» неправильно выставлял счет за услугу, перерасчет пришлось выполнить за три года Жительница аварийного и подлежащего сносу дома №37-а по улице Коммунистов в Петрозаводске попросила жилищный надзор проверить начисления за электричество.