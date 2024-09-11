Михалков резко высказался против участия России в «Оскаре»

Политика как она есть

Председатель Союза кинематографистов РФ, обладатель «Оскара» Никита Михалков заявил ТАСС, что выдвижение фильма от России на соискание премии «Оскар» Американской киноакадемии было бы «непристойно и непозволительно» в условиях идущей специальной военной операции.