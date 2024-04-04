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Мадуро сообщил о тайных базах ЦРУ и ВС США в спорном регионе Эссекибо

Мадуро сообщил о тайных базах ЦРУ и ВС США в спорном регионе Эссекибо

На территории спорного с Гайаной региона Эссекибо присутствуют тайные американские военные базы, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе церемонии подписания закона о защите территории Гайана-Эссекибо, которую транслировал телеканал VTV.

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