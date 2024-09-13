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МИД КНР о критике Зеленского: Пекин будет продвигать мирные переговоры

МИД КНР о критике Зеленского: Пекин будет продвигать мирные переговоры

Китай продолжит продвигать идею мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя критику украинским лидером Владимиром Зеленским бразильско-китайского плана по решению конфликта, передает РИА Новости.

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