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Готовы к сдаче? В Сумской области Украины началась эвакуация населения

Готовы к сдаче? В Сумской области Украины началась эвакуация населения

Готовы к сдаче? В Сумской области Украины началась эвакуация населения Алиса БронскаяСогласно информации, опубликованной украинскими СМИ со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, началась эвакуация жителей двух территориальных общин в Сумской области Украины.

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СЗ
Светлана Зуева
Отступайте до канады или америки! Флаг вам в руки и барабан на шею! А мы включим вентилятор,чтоб вас быстрее сдуло!
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