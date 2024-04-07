Готовы к сдаче? В Сумской области Украины началась эвакуация населения Алиса БронскаяСогласно информации, опубликованной украинскими СМИ со ссылкой на Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, началась эвакуация жителей двух территориальных общин в Сумской области Украины.
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