Прокуратура проверит данные о конкурсе, где 15-летние девочки дефилировали в бикини

Вчера, 29 июня, в Ростове-на-Дону в парке Первого мая состоялось модельное шоу, которое вызвало активное обсуждение среди пользователей интернета после того, как фотографии девушек в бикини стали доступны в сети.
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