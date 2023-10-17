Веская причина: выяснилось, почему Бабкина отказывается от свадьбы с Гором

Главная звезда ансамбля «Русская песня» давно могла бы оформить брак. Надежда Бабкина уже много лет счастлива с Евгением Гором Социальные сетиНадежда Бабкина на днях в очередной раз опровергла слухи о проблемах с отношениях с гражданским мужем Евгением Гором.
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