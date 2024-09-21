Перспективы перенасыщения китайского рынка и планы Intel заставляют аналитик...

Перспективы перенасыщения китайского рынка и планы Intel заставляют аналитиков снизить прогноз по динамике выручки ASMLМеньше месяца осталось до публикации нидерландской компанией ASML очередного квартального отчёта, но отраслевые аналитики уже формируют собственные рекомендации по ценным бумагам этого поставщика оборудования для выпуска чипов, исходя из не самой благоприятной конъюнктуры китайского рынка и отказа Intel от строительства предприятий в Германии.
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