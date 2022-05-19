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Зуб из лаосской пещеры проливает свет на загадочных вымерших людей

Зуб из лаосской пещеры проливает свет на загадочных вымерших людей

Зуб девочки, извлеченный из стены пещеры на северо-востоке Лаоса, дает новое представление о таинственном вымершем роде людей, называемом денисовцами, и раскрывает их изобретательность в адаптации как к тропическому, так и к холодному климату.

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