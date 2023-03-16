Наш потерянный мир

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МО РФ: экипажи Т-90М «Прорыв» атаковали украинскую разведгруппу на Краснолиманском направлении

МО РФ: экипажи Т-90М «Прорыв» атаковали украинскую разведгруппу на Краснолиманском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Денис Аверин проинформировал, что расчеты беспилотников на Краснолиманском направлении выявили разведгруппу 81-й аэромобильной бригады украинских боевиков с целью доразведать позиции российских войск.

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