Годовое собрание акционеров по новым правилам

С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые, помимо прочего, предусматривают новые правила для подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.
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