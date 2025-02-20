Годовое собрание акционеров по новым правилам

С 1 марта 2025 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», которые, помимо прочего, предусматривают новые правила для подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.