FT: Украина с приближением зимы готовится к атакам на свою энергосистему

Украина готовится к ударам по свой энергетике. Об этом пишет газета Financial Times. Атаки ракетами и дронами со стороны РФ за последние недели становятся все чаще нацелены на энергетическую инфраструктуру, пишет FT.
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