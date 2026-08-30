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МОСИНФОРМ

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Столичные технологии 3D-печати металлом применят для серийного выпуска крупных деталей

Столичные технологии 3D-печати металлом применят для серийного выпуска крупных деталей

Московская компания AM.TECH подтвердила российское происхождение промышленного 3D-принтера AMT-32. Оборудование предназначено для серийного производства крупных металлических деталей и уже включено в реестр отечественной промышленной продукции.

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