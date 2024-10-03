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Собиравшегося воевать в украинском легионе россиянина посадили на 10 лет

Собиравшегося воевать в украинском легионе россиянина посадили на 10 лет

В Санкт-Петербурге 1-й Западный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы 40-летнего автослесаря, собиравшегося воевать на стороне Украины в легионе «Свобода России» (признан в РФ террористическим и запрещен).

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