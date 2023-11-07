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Новый электромобиль ZEEKR 001 YOU Edition 100 кВт/ч 400 кВт 2023 года Цена: 386 000 юаней (RMB) (Внимание! Цена указана в Китае, для ознакомления) Год выпуска: 2023 Конструкция: хэтчбек Тип энергии: чистый электрический Полная максимальная мощность (кВт)：400 Полный максимальный крутящий момент (Нм)：686 Запас хода на чистом электричестве CLTC (км): 656 Энергия батареи (кВт/ч): 100 Размер: … The post Цена на новый ZEEKR 001 YOU Edition 100 кВт/ч 400 кВт 2023 года first appeared on Авто Китай сегодня.