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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек вышла в третий круг на седьмом US Open подряд

Ига Швентек обыграла Надю Подорошку во втором круге US Open – 6:3, 6:2. Полька не проигрывает на этом турнире раньше третьего круга с момента своего дебюта в 2020 году.

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