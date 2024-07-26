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Первая лига. «Балтика» против «Уфы», в субботу «Енисей» сыграет с «Торпедо», «Урал» проведет гостевой матч с «Черноморцем»

Первая лига. «Балтика» против «Уфы», в субботу «Енисей» сыграет с «Торпедо», «Урал» проведет гостевой матч с «Черноморцем»

 В субботу «Енисей» сыграет с «Торпедо», «Урал» проведет гостевой матч с «Черноморцем». В воскресенье «Нефтехимик» сыграет с «Чайкой» на выезде, а завершится тур в понедельник матчем «Ротор» – «Арсенал» Тула.

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