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Праздничная программа и выставка пройдут в Историческом парке Петербурга

Мероприятия будут приурочены ко Дню России и пройдут в онлайн-формате.В субботу, 12 июня, в Историческом парке «Россия — моя история» Петербурга пройдет празднично-публицистическая программа, а также откроется выставка современных художников.

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