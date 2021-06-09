Праздничная программа и выставка пройдут в Историческом парке Петербурга

Мероприятия будут приурочены ко Дню России и пройдут в онлайн-формате.В субботу, 12 июня, в Историческом парке «Россия — моя история» Петербурга пройдет празднично-публицистическая программа, а также откроется выставка современных художников.
Мероприятия будут приурочены ко Дню России и пройдут в онлайн-формате.В субботу, 12 июня, в Историческом парке «Россия — моя история» Петербурга пройдет празднично-публицистическая программа, а также откроется выставка современных художников.
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