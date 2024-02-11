Фигуристка Загитова показала фрагмент новой программы

Олимпийская чемпионка - 2018 по фигурному катанию Алина Загитова в своем Telegram-канале опубликовала фрагмент новой программы, с которой она выступит на матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и "Сочи".
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