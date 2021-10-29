Отличается ли дружба современных и советских детей: вспоминаю и рассматриваю старые фото

Любопытно, однакоДети и семьяОтличается ли дружба современных и советских детей: вспоминаю и рассматриваю старые фото автор - СОКРОВИЩА БАРАХОЛКИ Мне почти шестьдесят, и у меня двое внуков: пяти и семи лет.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаУ нормальных родителей дети и сейчас играют. Правда, у каждого свой велосипед или квадрик.И хулиганят также. Прошлым летом к нам пришел сосед ( живет в конце улицы и киваем его бэхе) с мальчиком. Извиняться. Оказывается, он с однокласниками залезали к нам на участок и своровали яблоки:)) Яблоки так себе, признаюсь честно. В этом году спилили эту яблоню . Ну так вот, они еще и домой принесли " добычу" . Ну вот и папа пришел и привел " воришку". Нам пришлось " принять извинения" ( папа молил глазами, чтоб мы приняли все всерьез), а мы сначала испугались-у нас большая собака и бывает бегает вне вольера...Мальчик рассказал что он с нашим псом " друзья" :)) Пес в это время усиленно вилял купированным хвостом, а когда ВСЕ повернулись посмотреть на " друга", спрятался в будку:)) Все нлрмально с нашими детьми. И велики разбирают все вместе. Иногда прибегают почему-то именно к моему мужу " дядандрей, а у нас не заводииится опять..." .Олег СамойловДружба измениться не может, а вот игры изменились кардинально! Сейчас уже нет того, во что играли мы 60 лет назад, нет "ножичков", "чики", казаков-разбойников, резинок-прыгалок, нет "секретиков" - и это ЕСТЕСТВЕННО! Меняются интересы, меняются игры, меняется обеспеченность родителей и, соответственно, детей. Если на начало шестидесятых у нас на шесть пятиэтажек-хрущеб НЭТИнских было два велосипеда и мы по очереди катались на них по кругу на нос, то сейчас ребятишек практически на каждого СВОЙ вел и катаются не по очереди, а оравой! Внукам рассказываю, как и мальчишкам своим рассказывал, во что и как играли - они смотрели и недоумевали, КАК можно было прыгать по гаражам, бегть с деревянными ружьями-автоматами-пулеметами и кидать деревяшки в качестве гранаты, делать луки, самолетики н веревке? И девочки никак не могли и не могут взять в толк, что это за скачки через веревочку! Но сейчас детки стали добрее и мальчишки стали куда как меньше драться. Хотя мне сейчас скажут, что вот тогда и тогда показывали, как дерутся - соглашусь запросто! Правда, есть маленькое НО: в те времена странным образом в сеть и на YouTube выложить не получалось ни драку, ни скандал! Промашечка у того времени была! Подрались мальчишки во дворе - не всегда даже и родители знали, а сейчас чихнул не так в школе - через минуту чих в инете! Все зависит от родителей, от их подхода. А дети? А дети - они и ЕСТЬ ДЕТИ!Регина ТолстоброваА ун ас вообще на улице детей н е увидишь. раньше повсюду слышался веселый смех детворы, особенно зимой. Приходили на горку покататься, в снежки поиграть. Сейчас пус то, никого нет. Все дома сидят.Олег СамойловВсех крававай путинский рижым держит дома! Бандитские разборки, педофилия, детская проституция, торговля детьми на органы в России процветают! И ничем, кроме как воссозданием социализма, ситуацию не изменить!Олег АрхиповТак то 3 копейки "газировка с сиропом" в автомате стоила...Олег СамойловИ бензин 66-й стоил 35 копеек за ДЕСЯТЬ ЛИТРОВ!Олег АрхиповУ меня прям сейчас под рукой талон на АИ-93 за 1974 г,цена 5 литров-48 копеек,сохранился с тех времён в отцовском атласе автодорог .Раритет теперь.Олег СамойловЕго, талон, сейчас можно загнать за баснословные деньги! А не напомните, СКОЛЬКО талонов можно было отоварить году так в 1977-78?Горский ВикторМоё детство пришлось на послевоенные годы. Время было дикое, дрались, двор на двор, улица на улицу, шаболовские против донских,... Довольно жестоко, но не убивали, т.к. это были не разборки по криминалу, а за территорию. Но бывали и перемирия, с объединениями, "рынок" требовал территорий, а на газировку и проч. ништяки, предпочитали выигрывать в игры, в основе которых лежали "расшибалочки", разнящиеся по определению очерёдности: чира, пристеночка, кидание "морского", ... Это была целая культура, определявшая правила игр в медяки, серебро и смешанные деньги. Чтоб со своими "медяками влезть в игру на серебро, били градусник и с помощью суконки, натирали 2 коп. и через несколько часов труда со стороны "орла". за счёт амальгамы, её нельзя было отличить от гривенника, что позволяло начать игру по серебру или смешанных днег, затем при выигрыше первых монет, надо было успеть её изъять, иначе...! Играли в лапту - мячом, чижик, тоже лаптой, "штандар(?)" - с мячом; спиральбол (когда на верёвку привязывали носок старый набитый тряпками, а другой конец к дереву на высоте метра 3-4 и...! Я уж не говорю про самокаты с подшипниками, пистолеты, чёрти-чем стреляющие (тогда порох и охотничьи припасы продавались довольно свободно, а по сему очень распространены были пистолеты из латунных гильз, желательно 32 калибра, которые стреляли капсюлями, этих гильз, которые мы свободно покупали в охотничьем магазине, в коробке по 50 штук - стреляй-не хочу, забавляясь клали их на трамвайные рельсы и трамвай катил по ним, издавая автоматные очереди и, довольно громко! Проникающих ранений не было, но... - глаза страдали. А главное, большинство атрибутов делали своими руками, как правило из дерева: мечи, копья, щиты, пистолеты, самокаты,... "заводные " самоходки из пустой катушки ниток, пуговицы, спички и тонкой резинки, вытащенной из полной резинки от трусов и устраивали соревнования" чьё устройство дальше пройдёт. Поэтому, наше поколение умело делать своими руками многое!Комментировать
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