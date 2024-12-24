МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Политтехнолог Марат Баширов заявил, что роль России в 2025 году останется центральной на мировой арене, несмотря на активизацию американской агентуры, стремящейся дестабилизировать ситуацию в Латинской Америке и Восточной Европе сразу после 10 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии