МОСКВА, 25 декабря, ФедералПресс. Политтехнолог Марат Баширов заявил, что роль России в 2025 году останется центральной на мировой арене, несмотря на активизацию американской агентуры, стремящейся дестабилизировать ситуацию в Латинской Америке и Восточной Европе сразу после 10 января.