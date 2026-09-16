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Газета.ру

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Тело 19-летней девушки с ножевым ранением в сердце нашли в Мытищах

Тело 19-летней девушки с ножевым ранением в сердце нашли в Мытищах

 © Shot/Telegram Под окнами ЖК в подмосковных Мытищах нашли тело 19-летней девушки с тремя ножевыми ранениями, в том числе в сердце.

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