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WhatsApp «уделал» Telegram. Новые функции в популярном мессенджере порадуют россиян

WhatsApp «уделал» Telegram. Новые функции в популярном мессенджере порадуют россиян

Новый функционал появился в популярном у россиян мессенджере, сообщает PRIMPRESS. Разработчики обновили приложение для общения WhatsApp (продукт компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская).

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