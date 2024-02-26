WhatsApp «уделал» Telegram. Новые функции в популярном мессенджере порадуют россиян

Новый функционал появился в популярном у россиян мессенджере, сообщает PRIMPRESS. Разработчики обновили приложение для общения WhatsApp (продукт компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская).
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