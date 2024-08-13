МАКСИМ СТОЛЕТОВ Российские несовершеннолетние совершают теракты в своей же стране За попытку поджечь военкомат в Ростове-на-Дону шесть лет колонии общего режима получил 16-летний подросток.
#Онижедети, да?
Комментарии
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М
ММ
Ночевка у костра??? Замаетесь организовывать! Там надо столько нелепых требований соблюсти, что никто не будет связываться. Зато наказания тех, кто что-то не соблюдал, сразу и много. Вы даже накормить детей у костра не сможете, ибо к приему пищи и хранению продуктов не сможете выполнить требования.
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5 час.
Генрих
И опять все упирается в идеологию, которой якобы, не должно быть. А без нее вырастают ублюдки вне совести и вне морали.
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4 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Ради БАБЛА и мать родную убьют...Малолетот Даже зхакоренелые преступники боялись.
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1 час.
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