Онижедети, да?

М

ММ

Ночевка у костра??? Замаетесь организовывать! Там надо столько нелепых требований соблюсти, что никто не будет связываться. Зато наказания тех, кто что-то не соблюдал, сразу и много. Вы даже накормить детей у костра не сможете, ибо к приему пищи и хранению продуктов не сможете выполнить требования.