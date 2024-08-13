Онижедети, да?

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Комментарии
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М
ММ
Ночевка у костра??? Замаетесь организовывать! Там надо столько нелепых требований соблюсти, что никто не будет связываться. Зато наказания тех, кто что-то не соблюдал, сразу и много. Вы даже накормить детей у костра не сможете, ибо к приему пищи и хранению продуктов не сможете выполнить требования.
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