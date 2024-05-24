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Дикий Юг - Природа Юга России

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В Ярославле решили бороться с «маргинальным образом жизни» на скамейках

В Ярославле решили бороться с «маргинальным образом жизни» на скамейках

Власти Ярославля ввели запрет на лежание на скамейках в центре города. Нововведение направлено на борьбу с «людьми, ведущими маргинальный образ жизни», чей образ, по мнению активиста Сергея Казанского, негативно влияет на впечатление жителей и туристов от города.

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