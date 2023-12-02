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  • Evgenija Palette
    Как точно сказано. ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА... В детстве, когда речь заходила о том, что, вот, мол, девочки выходят замуж....«Каждый день удив...
  • Игорь Михайлович
    первый раз слышу о таком. загуглил.. наверное вкусно ))Ривики!
  • Jolie
    еще не успели видимо🙃😂на работе или дела по дому делаютРивики!

«Некрасивых людей не бывает, некрасивой бывает душа…»

«Некрасивых людей не бывает, некрасивой бывает душа…»

Некрасивых людей не бывает!Некрасивой бывает душа…Чья-то – тело собой украшает,Чья-то – злобой убьёт без ножа… Красота – как обёртка конфеты…И возможно, под нею обман…Развернёшь, а съедобного нету…Или будешь от сладости пьян… А души красота не увянетИ потом, по прошествии лет,Расцветёт, заискрится, воспрянет…Это будет достойный ответ Для обложек гламурных журналов,Что учили красивыми быть…Хоть картинок красивых немало,Только стоит ли фантик любить? А вокруг столько добрых созданий,Что в душе – неземной красоты…Вдалеке от крикливых компаний,А в сердечке о счастье мечты… Без души мир себя потеряетЗа изменчивой модой спеша…Некрасивых людей не бывает…Некрасивой бывает душа… © Ирина Самарина-Лабиринт .

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Комментарии
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Валерий Протасов
Бывает, Ирина, бывает. И красота очей угодна Богу
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