Некрасивых людей не бывает!Некрасивой бывает душа…Чья-то – тело собой украшает,Чья-то – злобой убьёт без ножа… Красота – как обёртка конфеты…И возможно, под нею обман…Развернёшь, а съедобного нету…Или будешь от сладости пьян… А души красота не увянетИ потом, по прошествии лет,Расцветёт, заискрится, воспрянет…Это будет достойный ответ Для обложек гламурных журналов,Что учили красивыми быть…Хоть картинок красивых немало,Только стоит ли фантик любить? А вокруг столько добрых созданий,Что в душе – неземной красоты…Вдалеке от крикливых компаний,А в сердечке о счастье мечты… Без души мир себя потеряетЗа изменчивой модой спеша…Некрасивых людей не бывает…Некрасивой бывает душа… © Ирина Самарина-Лабиринт .