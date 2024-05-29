В Грузии рассказали о предотвращении угрозы извне после принятия закона об иноагентах

После преодоления парламентом Грузии президентского вето на принятый закон об иностранных агентах можно смело говорить о предотвращении угрозы извне, которая могла бы столкнуть интересы Тбилиси и Москвы лбами.
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