Ночная атака на Крым оставила без э/э восток полуострова

Об этом рассказал глава городской администрации, уточнив, что причиной стала атака БПЛА. «К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания», - написал Иван Кошель в социальных сетях.
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