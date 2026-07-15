Ночная атака на Крым оставила без э/э восток полуострова

Об этом рассказал глава городской администрации, уточнив, что причиной стала атака БПЛА. «К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА Керчь полностью обесточена, органы жизнеобеспечения работают за счет резервных источников питания», - написал Иван Кошель в социальных сетях.