В Госдуме объяснили, зачем в России нужен закон о травле

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова в ежегодном докладе за 2025 год предложила законодательно закрепить понятие «травля» с четким описанием всех участников — жертв, агрессоров и наблюдателей, а также создать единую государственную систему сбора статистики по буллингу .
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