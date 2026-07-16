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В Госдуме объяснили, зачем в России нужен закон о травле

В Госдуме объяснили, зачем в России нужен закон о травле

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова в ежегодном докладе за 2025 год предложила законодательно закрепить понятие «травля» с четким описанием всех участников — жертв, агрессоров и наблюдателей, а также создать единую государственную систему сбора статистики по буллингу .

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